Rodrigo Aguirre: De los abucheos en Monterrey al título con América

El delantero uruguayo Rodrigo Aguirre vivió una transformación radical en su carrera durante el último semestre. Pasó de ser relegado y abucheado en Monterrey a coronarse campeón de la Liga MX con el América en su primer torneo con el club.

Tras la victoria en la final, Aguirre expresó su incredulidad ante la rapidez con la que su situación cambió, destacando también su debut con la Selección de Uruguay y su primer gol como internacional en este periodo.

"No pensé que iba a ser tan rápido, tan pronto. Estar en Monterrey, no jugar, ser abucheado por mi gente, y ahora ser campeón, debutar con mi selección y convertir un gol", declaró emocionado en la zona mixta tras la final.

Sin rencores hacia Monterrey

A pesar de los difíciles momentos que vivió en el Club de Fútbol Monterrey, Aguirre aseguró que no guarda rencor ni al equipo ni a su afición. Por el contrario, confesó que le dolió ver la derrota de sus excompañeros.

"No tengo nada contra la gente de Monterrey, estoy muy agradecido. Quiero mucho a mis excompañeros y me dolió ir a saludarlos uno por uno, porque sé lo que se siente cuando las cosas no resultan como se trabajan", comentó.

En su etapa con Rayados, Aguirre disputó 63 partidos, anotó 9 goles y dio 7 asistencias. Sin embargo, su relación con la afición se deterioró cuando fue abucheado por su propio público, una experiencia que describió como muy dolorosa.

Renacer con América

El cambio llegó con su transferencia al América durante el mercado de verano. En su primera campaña con las Águilas, el uruguayo igualó su registro goleador con Monterrey, marcando 9 tantos en solo 18 partidos, además de sumar una asistencia.

Rodrigo Aguirre fue fichado por el América tras quedar fuera de los planes del entonces técnico de Monterrey, Fernando Ortiz, quien no lo utilizó en los últimos encuentros de su gestión.

Con el título de la Liga MX y su debut internacional, el "Búfalo" vive ahora uno de los mejores momentos de su carrera, dejando atrás los abucheos para consagrarse como pieza clave en el ataque del América.