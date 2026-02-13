Salcido espera un gran espectáculo en el Clásico Nacional: Chivas vs América

El ex defensor y campeón con las Chivas aseguró que este tipo de partidos son distintos y representan el escenario que cualquier futbolista quisiera vivir: Chivas contra América.

"Son partidos diferentes, que cualquier jugador quisiera jugar; hoy ellos tienen la posibilidad de jugar un buen Clásico. Chivas anda jugando bien, América a lo mejor no arrancó del todo bien, pero es un Clásico, y en el Clásico todo puede pasar", expresó.

El ex rojiblanco reconoció el buen momento que atraviesa el Rebaño, con cinco victorias al hilo en la presente temporada, aunque advirtió que en esta clase de encuentros los antecedentes pesan poco, sobre todo cuando enfrente está el acérrimo rival.

Salcido, fiel a sus colores, no ocultó su afición por el conjunto tapatío y lanzó un deseo claro rumbo al choque: que sea un espectáculo a la altura de la rivalidad.

"Ojalá, como siempre digo, que sea un bonito Clásico para donde lo juegan, la gente que pueda ir a verlo y sobre todo para nosotros, que en lo personal soy fan del equipo (Chivas), ojalá nos brinden una sonrisa", añadió.

La mesa está puesta para otro capítulo del Clásico Nacional, donde el orgullo pesa más que cualquier estadística y, como dice Salcido, todo puede pasar.

La cita será este sábado 14 de febrero en el Estadio AKRON, a las 21:07 horas, cuando rojiblancos y azulcremas midan fuerzas en la Jornada 6 del Clausura 2026.