Salió ´Tano´ de Rayados por estancamiento.

MONTERREY, NL 21-Aug-2024 .-José Antonio Noriega, presidente deportivo de Rayados, explicó que Fernando Ortiz salió de Rayados debido a que su proyecto ya se había estancado.

Noriega dijo que si bien Ortiz y su cuerpo técnico dejó un avance en el proyecto de la institución, más allá de quién esté como director técnico, ya no vieron mayor evolución y lo cesaron para contratar a Martín Demichelis.

Agregó que el fracaso en la Leagues Cup 2024, en la que no avanzaron de fase de Grupos, fue sólo un motivo más para tomar la decisión de correr al "Tano", según explicó en el programa "Los Especialistas" de Caliente TV, en el cual participan los ex entrenadores Rubén Omar Romano, Hernán Cristante y el ex jugador Alberto García Aspe.

"No me gustaría hablar del pasado, (pero) yo lo que te puedo decir es que Fer Ortiz y su cuerpo técnico, yo estoy convencido de que nos ayudaron a crecer, creemos que el equipo dio un salto de calidad, hacia ese modelo de juego que pretendemos, pero sí coincido contigo que no llegamos a donde queremos, estamos todavía con una oportunidad de crecimiento para precisamente superar esa barrera en donde nos hemos quedado en los últimos torneos", le respondió Noriega al cuestionamiento de Romano.

"Básicamente es eso, después de la decisión de que se fuera Fer, tuvo que ver con eso, que vimos, no involución, sino estancamiento del modelo y sentíamos que necesitaba el equipo un cambio, que ojalá nos funcione".

Cristante le cuestionó a Noriega que estaban corriendo a un entrenador con más del 60 por ciento de efectividad.

"No es normal, no es común que en el mundo del futbol se cese a entrenadores con un porcentaje de victorias y un cúmulo de puntos elevado, tan bueno, pero es el Club de Futbol Monterrey Hernán, es una Ciudad especial, es un entorno importante y nosotros queremos ganar", aclaró el "Tato".

"Y más allá del entorno, nuestro análisis al interior fue para que ganar un campeonato que es lo que queremos, no veíamos esa evolución suficiente, sí la vimos al principio, sí estuvimos muy contentos con Fer, sí llegamos a acercarnos al modelo, por momentos teníamos lucidez y brillantez en el juego, pero en otros no y lo que queremos es seguir creciendo y el tiempo dirá si nos equivocamos o no y si la apuesta por Martín es la adecuada".

Noriega dijo que eligieron a Demichelis porque sienten que es quien los puede llevar a lo que les falta, que es ganar los juegos importantes, de Liguilla, los "mata-mata".

Describió el entorno de la Ciudad, tanto con aficionados, redes sociales, como medios de comunicación es de exigencia, pero que las decisiones son tomadas primero con un análisis de un comité deportivo, y luego ya con el consejo de administración, el cual presidente Manuel Filizola.

"Por supuesto que no tomamos decisiones con base a un programa de tele o en un periódico o en las redes sociales, nosotros intentamos ser responsables, intentamos hacer un análisis crítico y a fondo, porque además las decisiones no las tomamos unilateralmente, a lo que me refiero es que tenemos un comité deportivo en donde analizamos y después de ese comité yo le reporto a un consejo en el que manifiesto mi punto de vista y la decisión que quisiera tomar y ellos me ayudan a decirme si voy por buen rumbo o no", explicó.