Salvaje futbolista del West Ham es grabado golpeando un gato

El diario británico The Sun dio a conocer una serie de videos en las que se aprecia al francés Kurt Zouma jugador del West Ham United golpeando y pateando a su propio gato.

En el mismo, se puede ver como el jugador pateó de manera brutal a su gato, así como abofetear al pequeño animal de una manera salvaje. El West Ham United anunció que lleva el asunto de manera interna.

"Quiero disculparme por mis acciones. No hay excusas para mi comportamiento, del cual sinceramente me arrepiento.... También quiero pedirle perdón a todo el que hay visto el vídeo. Los gatos están bien, sanos y salvos. Todos en la familia los queremos. Este comportamiento fue un hecho aislado y no pasará de nuevo" dijo Zouma.

"Queremos dejar claro que no toleramos de ningún modo la crueldad hacia los animales" señaló en un comunicado el equipo.

Aunque el club ya reacciono a los polémicos videos y que el futbolista pidió disculpas, grupos de protección a los animales piden un castigo ejemplar pues en el Reino Unido se contempla hasta 4 años de prisión por maltrato animal.