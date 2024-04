San Luis despedirá a Gustavo Leal; ´no me arrepiento en nada´

La era de Gustavo Leal en Atlético de San Luis llegará a su fin, tras 10 meses en el cargo. El equipo está actualmente en penúltimo lugar con apenas 13 puntos, producto de 4 victorias, 1 empate y 11 derrotas.

Iñigo Regueiro, director deportivo del equipo, anunció la salida de Gustavo Leal, quien dirigió 38 encuentros en su breve paso por el banquillo potosino, aunque llegó en 2021 con André Jardine como auxiliar.

Tras la partida del brasileño, Gustavo Leal se hizo cargo del equipo el 20 de junio de 2023 y aunque en el primer torneo comandó al equipo hasta semifinales, donde fueron eliminados por el América de Jardine, este torneo la historia fue totalmente diferente.

"Solo tengo sentimientos positivos, agradezco a la directiva, aquí fui muy feliz, la directiva me dio la oportunidad de trabajar en el futbol mexicano. No me arrepiento en nada de las decisiones que tomé. También no me arrepiento de haber tomado la decisión hace un año de no haber ido a América y quedarme aquí", mencionó Gustavo Leal.

Gustavo Leal dirigirá su último partido contra Santos en la Jornada 17 del Clausura 2024.