Manchester United empata 2-2 ante Bournemouth en Premier League

El Manchester United dejó escapar la victoria en los últimos minutos y vio frenada su racha en la Premier League tras empatar 2-2 ante el Bournemouth, en un duelo marcado por la polémica y un cierre dramático.

Cuando todo apuntaba a un triunfo de los Red Devils, una jugada en el tramo final cambió por completo el destino del partido.

El encuentro empezó con intensidad desde el minuto 1, con ambas escuadras buscando el resultado; en el primer episodio no pudieron romper el cero, por lo que la parte complementaria sería muy interesante.

El Manchester United fue quien pegó primero. Al 61´, Bruno Fernandes convirtió desde el punto penal para igualar el marcador.

Bournemouth no tardó en responder. Al minuto 67, Ryan Christie abrió el marcador para los locales, aprovechando los espacios y poniendo en aprietos al United.

Posteriormente, el propio United logró darle la vuelta al encuentro con un tanto en propia puerta de James Hill al 71´, en una jugada a balón parado; todo parecía favorable para los Red Devils.

Cuando el Manchester United ya saboreaba la victoria, apareció el momento que definió el partido.

Al minuto 78, Harry Maguire cometió un penal en una jugada polémica dentro del área, lo que le costó además la tarjeta roja. Lo que generó el disgusto de los Red Devils, ya que la jugada nunca se revisó.

El encargado de ejecutar el tiro desde los 11 pasos fue Eli Junior Kroupi, quien al 81´ no falló desde el manchón penal y puso el 2-2 definitivo.

El gol desató la locura en casa y terminó por sentenciar un empate con sabor a triunfo para el Bournemouth.

El empate deja un sabor amargo para el Manchester United, que tenía el control del partido y una racha positiva que terminó por cortarse de forma abrupta.

En contraste, el Bournemouth rescata un punto valioso en casa, en un duelo que tuvo de todo: goles, remontadas, polémica y expulsiones.