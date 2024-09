Se disculpan ingenieros de Red Bull con Checo Pérez.

SINGAPUR, Singapur 19-Sep-2024 .-El piloto mexicano Sergio Pérez contó que algunos ingenieros de Red Bull se disculparon con él tras el GP de Italia, ya que ahora tienen más claro los problemas del RB20.

Checo tuvo un buen inicio de temporada 2024 de la F1, pero comenzó a batallar con el auto. Ahora también el tricampeón Max Verstappen tiene problemas, lo que ha ocasionado que el equipo perdiera el liderato del Campeonato de Constructores.

"Algunos de los ingenieros después de Monza vinieron a mí y se disculparon, porque ahora es mucho más claro los problemas que yo estaba hablando", contó Pérez previo al Gran Premio de Singapur.

"Pero también, para ser justos, siempre he tenido todo el apoyo de todos los ingenieros. También se especulaba sobre ello y, la gente hablaba que el problema era que no me centraba lo suficiente en mis carreras o en otras cosas, pero al final estoy contento de haber descubierto el problema y de poder centrarnos en él y mejorarlo".

El tricolor indicó que se trabaja para encontrar soluciones y siente que van en el camino correcto.

"Creo que el problema que tuve a principios de año es que tenía un coche que no podía conducir. Me sentía muy incómodo con el coche llegando a las curvas sin saber lo que iba a hacer. Es realmente difícil maximizar tu rendimiento (en esa situación), pero creo que ahora el equipo ha encontrado una dirección para muchos de nuestros problemas, así que ahora al menos sabemos cuáles son los problemas, y podemos conducir alrededor de ellos", declaró.

"Antes no lo sabíamos, así que era muy difícil conducir y estoy contento de que parezca que vamos en la dirección correcta. Y creo que si somos capaces de confirmar lo que hemos hecho en Bakú, nuestro sistema puede dar un giro de 180 grados, y aún así terminar con fuerza".

Checo agregó que luego del accidente con Carlos Sainz en el Gran Premio de Azerbaiyán el auto está casi listo.

"Los chicos, como de costumbre, han hecho un trabajo tremendo, y estamos en la última especificación. Así que sí, muy sorprendido. El equipo está empujando a tope. Y no esperaba estar en la última especificación y, por lo que parece, lo estoy", manifestó.