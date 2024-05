Se queda Trevor Bauer toda la temporada en Diablos Rojos

CIUDAD DE MÉXICO 25-May-2024 .-El lanzador estadounidense y ganador del Premio Cy Young en 2020, Trevor Bauer, anunció que se quedará toda la temporada con los Diablos Rojos del México.

La llegada de Bauer en marzo de este año en el preámbulo de la serie entre los escarlatas y los Yankees de Nueva York generó una bomba mediática en el beisbol capitalino.

Al principio sólo había firmado con el México cinco salidas en la LMB 2024, posteriormente anunció que permanecería un mes más, el cual estaba próximo a cumplirse con la salida pendiente ante Chihuahua en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Sin embargo, en la previa del Juego de Estrellas Veracruz 2024, en el que será abridor de la Zona Sur, Trevor decidió permanecer el año completo.

"Estoy muy emocionado, tuvimos una buena primera mitad de temporada con un gran equipo. Me he divertido mucho y estoy emocionado de quedarme el resto de la temporada", comentó el ex ligamayorista.

Hace unas semanas, en entrevista para CANCHA, Bauer sólo detalló que existía la posibilidad de quedarse el año entero, pero sin tener nada concreto, incluso durante la Gala previo al magno evento en Veracruz, no respondió sobre el tema.

Bauer es líder de efectividad con 1.50, ponches con 62 y cinco triunfos con el México, además de ser todo un imán de taquilla al reunir 77 mil almas en el Diamante de Fuego durante su estancia.