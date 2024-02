Se retrasa regreso del 'Huevo' Lozano en Atlas

GUADALAJARA, Jalisco 24-Feb-2024 .-Brian "Huevo" Lozano fue sometido a otra intervención quirúrgica que retrasará su tiempo estimado de regreso al Atlas.

El futbolista uruguayo sufrió en octubre de 2023 una fractura de rótula en la rodilla derecha en el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas que se jugó en el Estadio AKRON.

Sin embargo, en los últimos días, Brian Lozano presentó una complicación que retrasará de cuatro a seis semanas su recuperación.

"Tengo que comentarles que tuvimos que hacer un procedimiento en mi rodilla, en la cual estoy tranquilo y contento de que el hueso está 100% consolidado. Fue un detalle de uno de los tornillos, en el cual la rodilla lo rechazó. Ya estamos trabajando con muchas ganas, con mucha fuerza para hacer una muy buena recuperación y pronto poder estar dentro de la cancha para poder disfrutar del futbol, que es lo que tanto amo", expresó Brian "Huevo" Lozano.

"Obviamente me gusta vivirlo con todos ustedes, la afición, la verdad me han hecho sentir muy importante. Y cada mensaje que me llegan quiero que sepan que lo agarro de la mejor manera para motivación y poder estar dentro de la cancha. No tengo duda que vamos a volver más fuertes que antes y con mucha energía", agregó el "10" del Atlas.

Brian "Huevo" Lozano podría reaparecer en caso de que Atlas dispute la Fase Final del torneo o incluso hasta el próximo Apertura 2024.