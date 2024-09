Se rezagan Toluca y Cruz Azul.

TOLUCA, Edomex 24-Sep-2024 .-Cruz Azul y Toluca podrían perder tres puntos por reglamento.

Mientras Renato Paiva sostiene que no alineará jóvenes por obligación, el Toluca se ubica en el antepenúltimo lugar de la Tabla de Participación de Menores del Apertura 2024, con 358.8 minutos acumulados.

Mientras que La Máquina de Martín Anselmi es último con sólo 310.4, por lo que su liderato se pondría en riesgo si no alínea jóvenes en lo que resta del torneo.

Los Diablos, que sólo están por encima de Tigres (320.6) y celestes, deben sumar 641.2 minutos en los ocho partidos restantes para cumplir los mil que estipula el Reglamento y no ser penalizados con 3 unidades.

Por su parte, a Cruz Azul le faltan 689.6 minutos para no perder los puntos.

Víctor Arteaga es el canterano escarlata que más minutos aporta, con 262.4; seguido de Isaías Violante, con 86.4, y Klever Castillo, con 10.

Aunque Violante ha jugado 144 minutos en lo que va del torneo, al ser categoría 2003 únicamente se le contabiliza el 60 por ciento, mientras a Arteaga, quien es categoría 2004, se le considera el 80 por ciento de los 328 minutos que ha disputado.

Tras la derrota con Santos, Paiva volvió a manifestar su inconformidad con la Regla de Participación de Menores.

"Yo ya he dicho que no voy a poner jugadores sólo porque estoy obligado (.) Si yo siento que no hay jugadores preparados, y voy a ponerlos por una regla, después perdemos tres o cuatro partidos, la culpa es de Paiva", expresó.