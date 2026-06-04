Irán se prepara en Tijuana: Pasandideh destaca apoyo mexicano

La Selección de Irán encontró en México mucho más que una sede de concentración para el Mundial 2026. Durante una visita a Tijuana, donde afinó los últimos detalles relacionados con la llegada y estancia de su selección nacional, el embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, agradeció públicamente el respaldo recibido por parte de las autoridades mexicanas y aseguró que su país considera ahora a México como un aliado en uno de los momentos más complejos que ha enfrentado rumbo a la Copa del Mundo.

"Los buenos amigos se conocen en los momentos difíciles", expresó el diplomático al recordar las gestiones que permitieron que el conjunto asiático estableciera su campamento base en territorio mexicano, después de enfrentar diversos obstáculos logísticos durante la organización de su participación mundialista.

Pasandideh destacó que el apoyo mexicano resultó determinante para que la selección iraní pudiera desarrollar su preparación con tranquilidad. Incluso reconoció que, sin la apertura mostrada por México, el camino rumbo al Mundial habría sido mucho más complicado para su país. "Si Irán no hubiera contado con el apoyo de México en el caso del alojamiento del Mundial, pudiéramos no participar en este Mundial; por todo ello, ahora consideramos a México como un amigo de los días difíciles, y siempre agradecemos este apoyo", afirmó el embajador.

Desde el inicio del proceso, Irán mostró interés por tener una presencia importante en territorio mexicano durante la Copa del Mundo. Aunque la posibilidad de disputar partidos en México nunca llegó a concretarse, el traslado de su centro de operaciones a Tijuana fue considerado un logro relevante para la delegación asiática.

La selección iraní tiene previsto arribar a Tijuana este 5 de junio para instalarse oficialmente en su campamento base mundialista. La ciudad fronteriza será el centro de operaciones del equipo durante buena parte de su participación en el torneo, aprovechando su cercanía con algunas de las sedes donde disputará encuentros del Mundial.

La visita de Pasandideh a Baja California tuvo precisamente como objetivo revisar los últimos detalles de la concentración. Durante su estancia sostuvo reuniones relacionadas con aspectos logísticos y operativos que acompañarán la llegada de la delegación iraní en las próximas horas.

Uno de los principales obstáculos que ha enfrentado Irán rumbo al Mundial está relacionado con el proceso migratorio para ingresar a Estados Unidos. A pocos días del arranque del torneo, el embajador reveló que la selección aún no había recibido las visas necesarias para cruzar la frontera norte. "La verdad es que, hasta ahora, nuestra selección no ha recibido visa para ingresar a Estados Unidos. Desde luego, Estados Unidos mencionó que seguramente van a emitir y esperamos que acaten las reglas de la FIFA y también cumplan con su promesa", explicó.

La situación ha generado incertidumbre dentro de la representación iraní, aunque existe confianza en que el asunto quedará resuelto antes de los compromisos oficiales del torneo. Pasandideh manifestó su esperanza de que las autoridades estadounidenses faciliten el proceso y respeten los compromisos adquiridos como uno de los países anfitriones de la Copa del Mundo.

Más allá de los temas deportivos, el diplomático consideró que el Mundial puede convertirse en una oportunidad para tender puentes entre naciones que históricamente han mantenido diferencias políticas. En ese sentido, expresó su deseo de que la competencia sirva también como un espacio de acercamiento entre los pueblos. "Esperamos que esto sea una oportunidad para el acercamiento de la nación iraní con la nación de Estados Unidos", concluyó.

Mientras las visas siguen pendientes, Irán ya encontró en México un refugio para preparar su participación mundialista. Y, según las palabras de su propio embajador, también encontró un amigo cuando más lo necesitaba.