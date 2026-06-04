André Jardine se despide del América: revela su conexión con México

André Jardine brindó su última conferencia de prensa con el América y reveló que fue contactado en dos ocasiones por la Selección Mexicana. El brasileño señaló que ya se siente "tantito mexicano", trata de aprender el Himno Nacional y se dijo agradecido con el país.

"He sido citado un par de veces para este puesto. Ser entrenador de selección nacional, una selección importante como la mexicana, ya me siento un tantito mexicano, tengo un hijo mexicano, trato de aprender el himno, trato de conectar con este país. Fue un país que cambió mi vida. Pase lo que pase seré grato por toda la vida, una parte de mí siempre estará aquí", dijo André Jardine.

El técnico consideró que la única parte buena del adiós temporal con el América será que se permita pasar a otros sueños y retos. Afirmó que siempre estuvo firme con las Águilas y la propuesta más cercana para ir a otro equipo fue la de Botafogo.

"Ser firme con América, no interrumpir nunca un ciclo. Lo más cercano fue Botafogo, tenía la sensación de que aún tenía cosas por vivir en América. A partir de mañana pensar en el futuro, no tenemos absolutamente nada conversado con ningún club, escuchar proyectos, descansar más", dijo.

André Jardine afirmó que la clave de sus éxitos con el América fueron los líderes que tuvo en el equipo, que creyeron en él.

"Fueron los líderes que encontré aquí. Teníamos líderes que creían en las mismas cosas que yo. (Álvaro) Fidalgo, Jona Dos Santos, Diego Valdés..., sentían lo mismo, muchas gracias", dijo.

Jardine consideró que el cambio en el liderazgo le va a ser bien a los jugadores porque les inyectará más combustible.

"Va a ser un combustible más, un empujón, todos van a tener que moverse más, tienen calidad para estar aquí, estos cambios se hacen necesarios, lo entiendo. El fútbol es dinámico, rápido, y nos vamos a ver de nuevo en la cancha. La amistad, el cariño, va a estar toda la vida", resaltó.