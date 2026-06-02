La Selección Nacional de México se fotografía en el Museo Nacional de Antropología

La Selección Nacional de México se empapó de la historia de nuestro país durante la toma de la fotografía oficial, con un recorrido especial en el Museo Nacional de Antropología.

La cuenta regresiva sigue su curso para el debut en el Mundial 2026, el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México ante la Selección de Sudáfrica.

Y justo para rendir tributo a la fecha tan esperada, los 26 seleccionados fueron retratados frente a la Piedra del Sol, cuya iconografía es parte de la indumentaria local del Tricolor.

Dicho conjunto en color verde será el que utilice la Selección Mexicana para el partido inaugural ante los sudafricanos; el resto de las equipaciones de México se alternarán para el resto de los partidos de la fase de grupos ante Corea del Sur y Chequia.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) también compartió imágenes del representativo nacional posando bajo el famoso 'Paraguas' del Museo Nacional de Antropología, parada icónica del turismo nacional e internacional.

La toma de la fotografía oficial con todos los futbolistas también aparece el director técnico Javier Aguirre, su cuerpo técnico y federativos.

"En el tema recreativo, a los seleccionados se les brindó un exclusivo recorrido por el emblemático museo. Selección Nacional también recorrió la Sala Mexica, donde conoció piezas, relacionadas con el juego de pelota, una de las expresiones deportivas más representativas de las culturas originarias de nuestro país, además, observaron el Teocalli de la Guerra Sagrada, monolito que contiene una de las representaciones más antiguas de la fundación de México-Tenochtitlan y del símbolo del águila sobre el nopal que forma parte del Escudo Nacional", detalló la FMF.