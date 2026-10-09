Presentan playera conmemorativa por 110 años del Club América

El Club América y Adidas presentaron una playera conmemorativa por los 110 años de historia de la institución azulcrema, una edición especial que apuesta por la nostalgia y retoma elementos característicos de la década de los 70, periodo que marcó la identidad del equipo en el futbol mexicano.

El lanzamiento destaca por recuperar los tradicionales tonos crema y azul, acompañados de un diseño que evoca los uniformes de aquella época. La propuesta busca reconocer una etapa en la que el América consolidó una imagen vinculada con el protagonismo, la innovación y la búsqueda constante de la grandeza deportiva.

Detalles del diseño del jersey conmemorativo del Club América

La celebración también se extiende a una colección de prendas que contempla chamarras, sudaderas tipo hoodie, pantalones deportivos, camisetas y gorras.

El color crema ocupa un lugar central en el diseño, como referencia al histórico apodo de "Los Cremas". La camiseta incorpora un escudo de inspiración antigua en el pecho, además de la inscripción "1916-2026" en la parte frontal.

Otro de los detalles distintivos se encuentra en la zona posterior del cuello, donde aparece la leyenda "Club América 110 Años", que identifica a la prenda como parte de la celebración del aniversario.

La colección también contempla versiones para aficionados y modelos de alto rendimiento. De acuerdo con la información difundida, algunas prendas estarán disponibles sin publicidad para quienes busquen una versión más limpia del uniforme, mientras que el equipo profesional conservará los patrocinios habituales durante los partidos.

Precios y disponibilidad de la nueva camiseta del Club América

Adidas dio a conocer diferentes precios para las versiones del jersey, dependiendo de sus características y confección.

- Jersey comercial de manga corta: 1,999 pesos.

- Versión de manga larga para aficionados: 2,199 pesos.

- Modelo auténtico de alto rendimiento, similar al utilizado por los jugadores: 2,999 pesos.

- Edición de colección de manga larga: 3,199 pesos.

La comercialización está prevista a través de plataformas digitales y establecimientos seleccionados. Entre los canales mencionados para adquirir la indumentaria se encuentran adidas.mx y ameshop.com.

Debut del jersey conmemorativo en el partido contra Monterrey

La nueva indumentaria también está contemplada para su debut en la cancha durante el encuentro del América frente a los Rayados de Monterrey, correspondiente a la jornada 11 del torneo local.

El partido está programado para este sábado 10 de octubre en el Estadio Azteca, de acuerdo con la información proporcionada. Asimismo, se indicó que la Liga MX autorizó el uso del uniforme conmemorativo para el compromiso.

El aniversario oficial del club se celebra el 12 de octubre, fecha en la que fue fundado en 1916. Con esta colaboración, América y Adidas buscan conmemorar más de un siglo de historia mediante una propuesta que combina referencias al pasado con una nueva edición para sus seguidores.

Santiago Baños, presidente deportivo del club, señaló que la celebración representa una motivación para seguir buscando la grandeza de la institución junto con sus aficionados. También destacó que los primeros 110 años constituyen apenas el comienzo de los objetivos que el equipo pretende alcanzar.