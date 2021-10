Sergio Pérez luego de su triunfo: "Me quede sin agua desde la segunda vuelta"

México.- Sergio Pérez queda en tercer lugar en el Gran Premio de Estados Unidos, el cual antecede al de México, mismo que se dirimirá la siguiente semana.

En el Gran Premio de Estados Unidos, Max Verstappen llegó en primer lugar seguido de Lewis Hamilton y de Checo Pérez, quien ingresó en tercer lugar.

Sergio Pérez afirma que se quedó sin agua desde la segunda vuelta

En declaraciones recogidas luego del Gran Premio de Estados Unidos, Sergio Pérez, quien quedó en tercer lugar, afirmó que se quedó sin agua tras la segunda vuelta.

Sin embargo, Sergio Pérez dio la cara gracias a los miles de fans mexicanos que le apoyan carrera a carrera.

"Fue muy difícil este Gran Premio porque me quedé sin agua desde la segunda vuelta. Pero no me doy vencido por el apoyo de todos ustedes (los fanáticos mexicanos)" SERGIO PÉREZSergio Pérez llegará motivado al Gran Premio de México Vaya que su podio no le pudo caer mejor a Sergio Pérez

, quien la próxima semana se blandirá en el

Gran Premio de México

.

En la actual temporada, Sergio Pérez, piloto mexicano, suma cuatro podios después de haber quedado en tercer lugar en el Gran Premio de Francia y de Turquía .

Además, no hay que olvidar que Checo Pérez fue primero en el Gran Premio de Azerbaiyán.