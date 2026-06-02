SSN Monclova se corona campeón estatal de fútbol 2014

La Selección de SSN Monclova logró coronarse campeón estatal de la categoría 2014 y aseguró su boleto al Campeonato Nacional que se disputará el próximo mes de septiembre en Tijuana. Durante la eliminatoria celebrada el pasado fin de semana en Saltillo, la escuadra acerera mostró un fútbol ordenado y letal frente al arco rival, dominando el torneo de principio a fin para levantar la corona estatal y ganarse la representación de Coahuila en la máxima justa del país.

En la fase de grupos, SSN se adueñó del liderato de su sector con contundentes victorias sobre Tiburones y Tuzos Cantera de Saltillo. Ya en la ronda decisiva, los monclovenses afrontaron un duelo extra ante CEFOJUR de Torreón, donde volvieron a exhibir su poder ofensivo y solidez defensiva al imponerse por marcador de 3-0, resultado que les abrió las puertas de las semifinales. En esa instancia mantuvieron el paso arrollador y superaron 3-2 a Ángeles Soccer de Saltillo en un intenso choque que terminó inclinándose del lado acerero.

La cereza del pastel llegó en la gran final. Con autoridad, personalidad y contundencia, SSN derrotó 4-2 a Cefor Lala de Torreón, filial de Santos Laguna, para ponerse la corona estatal. Además del campeonato y el pase a la justa nacional, el conjunto monclovense acaparó los reflectores individuales. Alejandro Aberrisquieta fue distinguido como el mejor guardameta del torneo gracias a sus oportunas intervenciones bajo los tres postes, mientras que Christian Bustos se adjudicó el Botín de Oro al terminar como máximo rompe redes de la competencia organizada por la Asociación de Fútbol de Coahuila.