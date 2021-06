Su consagración ante el campeón Ludumo Lamati

Score

“Con la bendición de Dios y de todos ustedes, espero superar el reto, de esta misión imposible”, dijo el triple campeón de boxeo José Martín “Potro” Estrada García, a La Voz de Monclova.

AYASOFYA CAMI, Estambul Turquía:- Fue la mañana de ayer cuando el reportero de La Voz de Monclova, logró comunicación con el campeón de Norteamérica y de la organización WBO en peso gallo y súper gallo José Martín Estrada García.

El triple campeón nativo de Melchor Múzquiz Coahuila, a su regreso del gimnasio, habló para este diario de verdad, comentando sentirse confiado en lograr la batalla ante el africano Ludumo Lamati, pugilista que es todo un ídolo en este país turco y quien camina con 17 victorias por solo un empate.

“Señor Ortiz; es un sacrificio muy grande, el haber llegado hasta este lugar, pero según la empresa Palace Kempton Park, estudiaron con mucha anticipación mi historia, y afirmaron ante la Organización Internacional de Boxeo, que este combate debería realizarse, y este será el 16 de junio”.

El hijo de Emilio Cuitláhuac Estrada Iracheta y Josefina García Franco, José Martín “El Potro” Estrada, se está convirtiendo en una gloria del boxeo, por sus tres títulos que cuenta, y donde ha protagonizado memorables batallas, quizás en unos años más, veamos su nombre exaltado en luminarias del país, como lo están promoviendo en el centro de espectáculos del Palace Kempton.

“Tengo que ganar para proyectarme más señor Ramiro”, me comentó el “Potro” Estrada, mi hermanos Lubia, Dagoberto, Roberto Carlos y Alejandra Estrada García, confiaron en mí, y por eso mi siguen apoyando en esta difícil profesión que es el boxeo.

Antes de venirme a este continente africano, asistí a la iglesia a darle gracias a Dios, por esta oportunidad que se me presentó, pero también le pedí, que cuidará de mi esposa Jazmin Nerina Flores Castillo, de mis hijos Emily Judith Estrada Flores y José Emilio Estrada Flores, dijo el campeón de 32 años de edad.

Le comente al “Potro” Estrada que los aficionados de Monclova, Coahuila y del país, estaban impacientes ante la demora de este combate, algunos me dicen que de antemano saben es una misión imposible, pero que José Martín, cuenta con todos los ingredientes necesarios para lograr la victoria, como en su momento lo hizo ante el “Pelos” García, César “Popeye” Saucedo y otros más.

José Martín Estada, tiene un buen modelo de boxeo, bueno recordando al orgullo de Santiago Tianguistenco Salvador Sánchez, un pugilista que llegó a consagrarse en los pesos plumas del Consejo Mundial de Boxeo, y así espera consagrarse en tierras africanas el orgullo de Melchor Múzquiz.

Hijo de mineros, José Martín, desde pequeño se inclinó en por el boxeo, vino a Monclova y le descubrió sus cualidades y talento el doctor David Puente, quien le inculcó la disciplina del boxeo y le enseñó las bases de este deporte.

El Potro inició su peregrinar desde hace ya 8 o más años, comenzó a ganar títulos a regiomontanos, mexiquenses, poblanos y centroamericanos, su fuerte pegada a la mandíbula se caracterizó, desde que participó en sus primeros dos títulos, hoy este 16 de junio, lo debe de demostrar ante Ludumo Lamati.

“Estoy satisfecho”, me dice José Martín, de que su diario me haya tomado en cuenta, que se dé cuenta mi familia y mis amigos, que me encuentro en perfectas condiciones físicas para enfrentar a mi rival, sé que es bastante peligroso, pero espero enviarlo a la lona en los primeros cinco capítulos.

Y claro que el “Potro” Martín Estrada, debe de demostrar el calidad y fortaleza al subir al ring, ya que es importante este triunfo, pues lo consagraría en el boxeo del mundo y claro de nuestro México Lindo, estaremos en contacto con el pupilo del doctor David Puente y que regrese con el cinturón de la Organización Internacional de Boxeo de aquel continente.