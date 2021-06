'Tarde o temprano volveré'... Sergio Ramos se va de Real Madrid entre lágrimas

Score

Sergio Ramos se despidió del Real Madrid y ante los medios reveló que quería dos años de contrato, pero el equipo solo le ofreció uno

El referente del Real Madrid, Sergio Ramos, confesó que fue la semana pasada cuando el Real Madrid le notificó que la oferta contractual que le hicieron no estaba disponible, esto pese a que el zaguero no contó con que tuviera una fecha de caducidad, por lo que ésta fue la razón por la que no renovó, aunque no dejó en claro quién le comunicó la noticia por parte de la institución merengue.

La etapa de Sergio Ramos en el Real Madrid ha llegado a su fin tras 16 años. Llegó al Bernabéu en 2005 procedente del Sevilla. Hoy, a los 35 años, el central dice adiós al madridismo.

"Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid, pero ha llegado el momento", dijo el central, emocionado y con la voz entrecortada.

El capitán señaló que nunca pensó en ningún equipo porque su intención era, desde siempre, quedarse en el Real Madrid. Eso sí, reconoció que desde enero ha recibido la llamada de varios clubes interesados, pero con los que no llegó a negociar porque solo tuvo en mente seguir vistiendo de blanco.

Que momento en el adiós de Sergio Ramos al Real Madrid...



pic.twitter.com/cYXwCHo3U8 — Paulina García Robles (@paugr) June 17, 2021

"Se cierra una etapa única en la vida, pero se abre una llena de ilusión, de futuro, con muchas ganas de demostrar mi nivel y con ganas de añadir a mi palmarés algún título", ha señalado dejando entrever que espera ir a un equipo capaz de pelear por los grandes campeonatos.

"Tarde o temprano volveré", dijo como cierre del acto institucional en el que Florentino Pérez recordó que Sergio Ramos "se ha ganado el respeto y la admiración de todos los que aman este deporte".