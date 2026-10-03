"Los llamaron monos": tensión y acusaciones de racismo marcan la previa entre Irlanda e Israel

La previa del encuentro entre Irlanda e Israel por la Nations League quedó marcada por un intercambio de acusaciones y tensión durante la conferencia de prensa. Periodistas israelíes cuestionaron al técnico irlandés, Heimir Hallgrimsson, por su respaldo a Palestina y posteriormente señalaron a jugadores de Irlanda por un supuesto comentario racista durante el enfrentamiento del pasado fin de semana.

Uno de los periodistas comenzó preguntando al entrenador sobre las personas a las que respalda y vinculó esa postura con una ideología que, según afirmó, se basa en el asesinato. También hizo referencia al incidente de un avión con destino a Tel Aviv que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia.

Hallgrimsson evitó entrar en ese tema y estableció que únicamente respondería preguntas relacionadas con el futbol. Sin embargo, otro periodista israelí intervino para cuestionar directamente a los futbolistas irlandeses.

"Sus jugadores están llamando monos a nuestros jugadores durante el partido...", afirmó el reportero, antes de ser interrumpido y de que le retiraran el micrófono.

El jefe de prensa de Irlanda negó de inmediato la acusación y aseguró que era completamente falsa. Tras ese intercambio, la conferencia de prensa fue dada por terminada.

El trasfondo de la disputa

La tensión entre ambas selecciones también está relacionada con las declaraciones que el entrenador y jugadores de Irlanda han realizado sobre Palestina. De acuerdo con la información proporcionada, integrantes del equipo irlandés han expresado su deseo de que Israel sea suspendido de las competencias de UEFA y FIFA por su actuación en la Franja de Gaza.

Hallgrimsson llegó a señalar que enfrentarse a Israel equivalía a jugar contra el genocidio. Además, la federación irlandesa presentó una solicitud formal para buscar la suspensión de la selección israelí.

Ante la falta de una medida similar a la aplicada contra Rusia tras el ataque a Ucrania, los futbolistas irlandeses utilizaron brazaletes negros en el primer encuentro de esta Nations League contra Israel, partido que terminó con una victoria de Irlanda por 3-0.

Ambas selecciones volverán a enfrentarse este domingo 4 de octubre a las 12:45 horas, con transmisión por SKY Sports.