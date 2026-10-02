República Dominicana veta a Haití tras incidentes en el estadio

Los incidentes y forcejeos entre aficionados en uno de los accesos al Estadio Olímpico Félix Sánchez durante el partido de la jornada 3 de la Liga de Naciones de Concacaf tuvieron consecuencias. República Dominicana vetó a la selección de Haití para que dispute partidos en su territorio.

El Ministerio de Deportes de República Dominicana anunció la medida después de que aficionados de ambos países intentaran ingresar por la fuerza al estadio y fueran contenidos por las fuerzas de seguridad. "No toleramos la indisciplina, el irrespeto. Y aunque se hizo un esfuerzo para darle una oportunidad, porque el deporte es de todos, pero lo que vimos ayer (...) es inaceptable. Tenemos reglas, ordenanzas y tenemos reglamentos disciplinarios donde prohibimos la participación de la selección haitiana en otros juegos en la República Dominicana," indicó Kelvin Cruz, ministro de Deportes.

Haití goleó 1-4 a República Dominicana con goles de Louicius Deedson al minuto 9, Wilson Isidor de tiro libre al 51´ y su doblete con un remate de cabeza al 67´, mientras que Yassin Fortuné puso cifras definitivas al 77´. Por parte de los dominicanos anotó Dorny Romero con un remate de pierna izquierda dentro del área al 55´.

El festejo del haitiano Wilson Isidor desató fuertes críticas en redes sociales. El delantero del Sunderland exclamó: "La Española es Haití. Esto es Haití."

El partido supuso el primero en suelo dominicano en 13 años, en un contexto sensible marcado por la violencia que golpea al país vecino, la inmigración haitiana que alimenta tensiones y episodios de discriminación en territorio dominicano.

Con el triunfo, Haití llegó a nueve puntos y es segundo lugar del Grupo A de la Liga de Naciones de Concacaf, mismas unidades que tiene Curazao, pero con mayor diferencia de goles. Por su parte, República Dominicana se quedó en el tercer sitio con seis puntos.