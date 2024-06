DE NO CREER: El joven de 16 AÑOS que hará la tarea mientras juega la Eurocopa 2024

El joven futbolista español Lamine Yamal demuestra un admirable equilibrio entre sus compromisos deportivos y académicos. A sus 16 años, enfrenta el desafío de la Eurocopa 2024 en Alemania con la misma determinación con la que aborda sus estudios de 4º de la ESO.

Originario del FC Barcelona, Yamal ha brillado en LaLiga esta temporada, disputando 37 partidos y anotando cinco goles, además de destacar en la Supercopa y la Copa del Rey. A pesar de su éxito en el campo, no descuida sus responsabilidades académicas, llevando consigo los deberes escolares incluso durante este importante torneo internacional.

"Me he traído los deberes (a la Eurocopa) porque estoy en 4º de la ESO, tengo clases por la web y voy bien. Hago deberes on-line y se los tengo que mandar al profesor. Espero que el profe no me catee (sorprenda)", compartió Yamal, evidenciando su compromiso con la educación a pesar de estar inmerso en el mundo del fútbol de élite.

Con la mentalidad centrada en el éxito tanto en el campo como en el aula, Yamal reconoce la importancia de su participación en la Eurocopa, pero también se muestra consciente de la relevancia de sus estudios. "No venimos de paseo, sino a hacer historia. Espero llegar lejos en la Euro, así que veré los Juegos por la tele", comentó durante una entrevista.

Para Yamal, este torneo representa un gran desafío, pero está decidido a dar lo mejor de sí mismo para contribuir al éxito de España en la Eurocopa 2024. Su ejemplo de madurez y responsabilidad inspira tanto en el terreno de juego como en las aulas, demostrando que es posible alcanzar grandes logros en ambas áreas con dedicación y compromiso.