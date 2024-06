Tiene caras nuevas el Atlas femenil.

GUADALAJARA, Jalisco 08-Jun-2024 .-Las Rojinegras del Atlas comenzaron a mover sus fichas y anunciaron a la defensa central, María Elena Sainz Agama y a la mediocampista Jaquelín García Cruz, como sus dos nuevas incorporaciones de cara al inicio del torneo Apertura 2024, de la Liga MX Femenil.

Elena Sainz llega procedente del Puebla FC, donde se formó y debutó profesionalmente a los 17 años, en el Apertura 2018; además, también ha defendido la playera del Cruz Azul.

La defensa central mide 1.66 metros de altura, cuenta con 23 años de edad y ha jugado en 148 partidos de Liga.

"Estoy contenta y emocionada, con muchas ganas de poder aportarle al equipo. Son cosas diferentes a lo que quizá he vivido, pero a mí en lo personal me emociona. Son cosas nuevas y espero aprovecharlas al máximo.

"Me han hablado muy bien de él (Roberto Medina). Me han dicho que es exigente, eso es algo que a mí me gusta mucho, ser exigente dentro de la cancha a toda jugadora nos hace crecer y me emociona eso", dijo Sainz a través de un video publicado en las redes del Atlas Femenil.

Por su parte, Jaquelín García llega después de haber vestido la casaca del Atlético San Luis. Debutó con Pachuca en el Apertura 2017, torneo inaugural del la competencia femenil. Así mismo, jugó para León, Tigres -donde salió campeona en el Apertura 2019-, Pumas y Querétaro, acumulando 185 enfrentamientos.

También ha representado a México desde las categorías inferiores hasta el primer equipo.

"Estoy agradecida con Dios y contenta porque es una gran oportunidad para mí. Estoy muy feliz, me siento cómoda, a gusto, con confianza de mis compañeras y del Cuerpo Técnico.

"Más que experiencia, vengo a aportar lo que soy como persona, pero también a aprender de mis compañeras. Es un gran equipo y por algo decidí venir aquí. Espero llevar al equipo donde realmente se merece estar, vengo a competir con mis compañeras internamente y ganarme la titularidad", aseguró García.

Ambas jugadoras llegan al cuadro dirigido por Roberto Medina por los próximos 2 años.