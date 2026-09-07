Tigres del Oriente y Astros dividen triunfos en Monclova

Tigres del Oriente y Astros protagonizaron una jornada de sólido pitcheo y bateo oportuno en el diamante del Parque AHMSA, donde terminaron a mano al repartirse las victorias en el enfrentamiento correspondiente a la serie 7 de la Liga de Béisbol "Prendamos Monclova".

En el primer encuentro del doble cartel, los felinos se apoyaron en la hermética serpentina de Saúl Contreras para imponerse por pizarra de 4-1 sobre Astros, mientras Edwin Sánchez cargó con el descalabro. Jonathan Villatrigo estrenó los cartones en el segundo episodio y Alex Serrano agregó la segunda rayita en el tercer capítulo, mientras que Néstor De la Cruz y Humberto López cruzaron el plato en la séptima entrada para fraguar la victoria de Tigres. Por los espaciales, Bryan Moreno respondió con la única anotación de su equipo en el tercer rollo, además de tener una destacada actuación ofensiva al batear de 3-3.

Para el segundo compromiso, Astros impuso condiciones detrás de la gran serpentina de Mauricio Romo y una tempranera ofensiva para vencer 7-1 a Tigres, a la vez que Edwin Sánchez sufrió el descalabro. Los espaciales fabricaron 3 carreras en el primer rollo, luego Carlos González agregó una más en la segunda tanda, mientras que Nicolás Marrero, Jesús Sánchez y Santiago Esquivel timbraron en la tercera para redondear la ventaja. Los felinos apenas alcanzaron a evitar la blanqueada con una carrera de Saúl Contreras en el quinto episodio; tras la división de honores, ambos equipos dejaron su récord en 8 triunfos y 6 derrotas.