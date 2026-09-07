Fidalgo le abre la puerta a Carlos Álvarez en el América: "Era el sitio ideal"

Carlos Álvarez ya se encuentra en la Ciudad de México para comenzar su etapa como futbolista del América. El atacante español llegó a la capital acompañado por sus padres y su representante, y posteriormente se dirigió al hotel habitual de concentración del equipo.

A su llegada, el jugador de 23 años reveló que antes de aceptar la propuesta del conjunto azulcrema tuvo una conversación con Álvaro Fidalgo, quien conoce de primera mano lo que significa jugar para el club.

"Hablé con Fidalgo y me dijo que era el sitio ideal", contó Álvarez sobre el consejo que recibió de su compatriota.

El nuevo elemento del América todavía deberá acudir a las instalaciones de la institución para continuar con el proceso previo a su incorporación. Además, se espera que el próximo lunes salga del país para realizar el trámite correspondiente a su visa de trabajo y completar los requisitos necesarios para poder ser registrado en la Liga MX.

Llega procedente del Levante

Álvarez llega al América después de su paso por el Levante de España y firmará un contrato por tres años. Su incorporación representa el último fichaje de las Águilas para reforzar el ataque.

Ante la información que señalaba un posible problema de pubalgia, el propio futbolista negó que exista dicha situación y afirmó encontrarse en buenas condiciones físicas para comenzar esta nueva etapa.

A su llegada a la capital, el español también tuvo oportunidad de convivir brevemente con aficionados que se acercaron para pedirle fotografías y autógrafos. Frente a ellos, dejó claro cuál será su intención con el conjunto azulcrema: "vengo a dar lo mejor".

El número 8 ya tiene nuevo dueño

Además de concretarse su llegada al América, también quedó definido el dorsal que utilizará Álvarez. El español llevará el número 8, que anteriormente pertenecía precisamente a Álvaro Fidalgo.

La directiva azulcrema compartió un video en el que ambos futbolistas sostienen una conversación sobre el número. En el material, Fidalgo explica que tenía el dorsal prestado y que habló con su dueño, Carlos Reinoso, para que ahora pasara a manos de Álvarez.

"Yo lo tenía prestado, pero hablé con su dueño, Carlos Reinoso y dice que ahora es tuyo también. Te deseo todo el éxito y ahora te toca escribir tu propia historia con este número", expresó el ´Maguito´.

Así, Carlos Álvarez llega al América con el respaldo de Fidalgo y con el reto de comenzar a escribir su propia historia portando un número con un significado especial para el club.