Piratas de AHMSA vencen a Rockies de Frontera: dos triunfos en la Liga

Los Piratas se quedaron con un botín de 2 victorias tras la batalla que libraron el pasado domingo en el campo 3 del Deportivo AHMSA, ante el sotanero Rockies de Frontera, durante la quinta serie de la Liga Béisbol Jesús Armendáriz.

Los Piratas dominan el primer encuentro

En el primer encuentro, los filibusteros detonaron los cañones en la cuarta y quinta entrada para fraguar una abultada ventaja de 13 carreras contra 4 sobre la novena fronterense, luciendo Edgar García con par de jonrones en 4 apariciones en el pentágono, además de Armando Valdez quien se fue de 3-1 con un cuadrangular, y Edgar Macías de 2-1 con bambinazo.

Eduardo Macías abrió la cuenta de los Piratas con una anotación en el cierre de la primera tanda; después, la ventaja se incrementó con un rally de 5 carreras en el cuarto rollo, incluyendo vuelacercas de García y Edgar Macías, mientras que el triunfo fue consumado con una producción de 7 en la quinta tanda, en la que García y Valdez figuraron con cuadrangulares.

Por su parte, Cristian Rey se anotó el acierto con una sólida actuación como relevista en la primera entrada, tras una floja salida del abridor Saturnino Aguilera, mientras que César Rodríguez registró la derrota.

Posteriormente, en el segundo duelo, los Piratas tomaron el control del score desde temprano y terminaron venciendo a Rockies al son de 7 carreras contra 1, para quedarse con la serie.

Después de anotarse un rally de 4 carreras en el primer rollo, los filibusteros reforzaron la cuenta con anotación de Edgar Rodríguez en la segunda tanda, luego Víctor Moreno se despachó con jonrón solitario en la tercera, mientras que Eduardo Macías timbró en el cuarto episodio para ponerle el cerrojo a la victoria. A su vez, Víctor Silva evitó la blanqueada para los fronterenses, al volarse la barda en la quinta tanda.

El éxito fue para Edwin Salas con notable labor de 6 innings, en tanto que Víctor Silva sufrió el revés. Con este par de triunfos, los filibusteros mejoraron su récord a 6 victorias por 4 derrotas, mientras que los Rockies continúan en el fondo del standing con marca de 1-7.