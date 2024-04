Toluca ni Alexis Vega intimidan al América

El resurgir del Toluca y de su atacante Alexis Vega serán un ingrediente picoso para el choque de este sábado ante el América. Sin embargo, el defensa azulcrema Sebastián Cáceres minimizó la amenaza escarlata que se avecina en el Estadio Azteca.

"No tomaremos medidas especiales ante un rival, todos los equipos atacan de una forma y eso se analiza, pero no vamos a tomar medidas especiales ante ningún rival. Nosotros debemos trabajar en lo nuestro para sacar provecho de sus deficiencias.

"Alexis Vega es un buen jugador, lo sabemos todos, en Toluca recuperó su nivel, pero no vamos a tomar medidas especiales ante ningún rival. Hemos trabajado cada partido de determinada forma y un jugador no va a ganar el partido, es el equipo el que lo gana, no nos debemos enfocar en un jugador, sino en el funcionamiento del equipo", refirió sobre el atacante que suma cinco goles en el Clausura 2024.

La visita de los Diablos al Azteca también implica movimientos en la parte alta de la clasificación. Ambos equipos llegan líderes con 29 puntos.

"Obsesión por el liderato no, pero sí corresponde que una institución como América esté entre los cuatro primeros, no hacerlo sería negativo. Siempre me ha tocado estar entre los cuatro primeros, es lo que refleja el club y su grandeza".

Lo que no pasó por alto Cáceres es la etiqueta de América como mejor defensiva del torneo (22/8) y Toluca (32/16) la mejor ofensiva.

"Presión no, trabajamos todos los partidos para tratar de evitar que nos hagan goles y este no va a ser la excepción. Hemos trabajado como en todos los partidos. Ellos tienen una ofensiva muy buena, atacan con mucha gente y habrá que tomar medidas.

"Siempre pienso que el partido más importante es el que viene. Sumándole el hecho de que nos daría una ventaja para quedar primero, lo es. Vamos partido a partido y el próximo es el más importante", concluyó.