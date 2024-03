Toto Wolff admite que desea tener a Max Verstappen en Mercedes

Ante los rumores que sitúan al tricampeón mundial neerlandés de Fórmula 1, Max Verstappen, fuera de Red Bull Racing y que lo vinculan con el equipo Mercedes, el director de la escudería alemana, Toto Wolff, rompió el silencio y reconoció que desea tener a ´Mad Max´ como su piloto.

Me encantaría tenerlo (a Max Verstappen). Esta es una decisión que Max debe tomar, y no hay ningún equipo en la parrilla que no se pararía de manos con tal de tenerlo en su auto", reconoció Toto Wolff en una entrevista para el portal oficial de la Fórmula 1.

En un tono más mesurado, Wolff afirmó que Mercedes se tomará un tiempo, concretamente algunos meses, para decidir quién será el piloto que ocupe el asiento que dejará libre Lewis Hamilton con su partida a Ferrari el próximo año, considerando que existen opciones interesantes.

Vamos a esperar (para tomar una decisión sobre quién acompañará a George Russell). Tenemos algunas opciones interesantes. Esa no será una decisión que queramos tomar en las próximas semanas, será más bien en unos cuantos meses, dependiendo de hacia donde vaya la situación", agregó.

Finalmente, Toto Wolff prefirió enfocarse en el trabajo que debe realizar el equipo alemán en esta temporada 2024 de la Fórmula 1, siendo consciente de que aún hay algunos aspectos por mejorar en su monoplaza, para que George Russell y Lewis Hamilton puedan competir con Red Bull y Ferrari.

Pero primero tenemos que arreglar nuestro auto. Creo que se lo debemos a nuestros pilotos, George (Russell) y Lewis (Hamilton), mejorar el coche y equiparlos bien, antes de soñar con el futuro del año que viene", sentenció el director del equipo Mercedes.