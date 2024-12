Urge cambio de fondo.

GUADALAJARA, Jalisco 20-Dec-2024 .-Chivas vive uno de sus momentos más complicados. No sólo ha sido superado por el América, que suma ya 16 títulos de Liga mientras que el Rebaño se quedó en 12, sino que además perdió el espíritu competitivo para ser protagonista y ser señalado como un auténtico aspirante a ser campeón.

Al llegar a Chivas, ya sea técnicos o jugadores quedan a deber. Lo mismo sucede incluso con sus canteranos, quienes, al emigrar a otros clubes, ofrecen una versión radicalmente distinta. O incluso directivos que no terminan por comprometerse con el proyecto establecido, como sucedió con Fernando Hierro al irse al Al-Nassr de Arabia Saudita.

Ricardo "Snoopy" Pérez, ex jugador de Chivas de 1975 a 1985 y dos veces finalista con el Rebaño (82-83 y 83-84), ve un problema en la estructura rojiblanca

"Sabemos que el problema no es el técnico. Veo a Chivas mal porque no se ve por dónde pueda mejorar, y han cambiado cerca de 10 entrenadores. Después de (Matías) Almeyda nadie le ha dado la solución o lo que se necesita para sacar resultados. Llegaron (Víctor Manuel) Vucetich, (José) Cardozo, Marcelo Michel Leaño, Tomás Boy (QEPD) y todos los que ya sabemos, cada uno con sus formas de dirigir muy distintas.

"Guadalajara debe tener un cambio de fondo desde el dueño (Amaury Vergara), que su filosofía cambie, que tengan que hacer un plan de trabajo bien estructurado y bien pensado porque se les están yendo muchos talentos. (Alan) Cervantes, (Alejandro) Zendejas y (Christian) 'Chicote' (Calderón) estuvieron en Chivas y fueron campeones con América. (Jesús) Angulo y Alexis Vega se van y juegan mejor en Toluca. Entonces, algo está pasando en Chivas, que no se comprometen o no saben dónde están parados. Pero desde las Fuerzas Básicas hay que ver cómo entrenan, qué tipo de entrenadores tienen, qué visores hay.

"Por eso hablo de un cambio de fondo. No es sólo traer un entrenador porque me lo recomendaron; hay que ver si está dentro de la filosofía, qué formas de entrenar tiene. Hay que investigar porque trabajar por trabajar cualquiera lo hace. Yo también puedo ser entrenador de Chivas, porque para no dar resultados, cualquiera puede ser", expresó el ex volante ofensivo.

Guillermo "Wendy" Mendizábal, campeón con Chivas en la temporada 1986-87, coincide en que la solución no es solamente cambiar de técnico, sino hacer buenas elecciones.

"El futuro se ve incierto con el nuevo entrenador. Por lo que he leído, sus números no son muy buenos, pero los que hacen las recomendaciones son españoles (Juan Carlos Martínez y Fran Pérez), y llega otro español como técnico que no conoce nuestro medio, y sus números no han sido buenos; ha salido antes de tiempo de sus equipos. Ojalá que en sus equipos pueda hacer algo mejor que lo que ha hecho en su carrera como entrenador.

"El entrenador viene a conocer lo que es Guadalajara, lo que representa para nuestro futbol, y ahí es donde se dará cuenta de por qué es muy querido y muy popular", indicó.