"No refleja la realidad": Valencia CF exige a Netflix modificar documental de Vinicius Jr

El Valencia Club de Fútbol ha solicitado formalmente a Netflix una rectificación en el documental Baila, Vini, centrado en la figura del futbolista brasileño Vinicius Jr., al considerar que la representación de un episodio ocurrido en 2023 durante un partido contra el Real Madrid "no se corresponde con la realidad".

Según el comunicado emitido por el club, se ha enviado una exigencia por escrito a la productora responsable del contenido, en la que se solicita una corrección inmediata sobre los hechos ocurridos en el estadio Mestalla, donde Vinicius fue objeto de insultos por parte de algunos asistentes. Aunque el club no detalla qué parte específica del documental debe ser corregida, se sobreentiende que la controversia gira en torno a ese incidente.

"El respeto a nuestra afición y la verdad deben prevalecer", señala el Valencia, quien considera que la forma en la que se aborda este episodio en la producción de Netflix afecta negativamente la imagen de su hinchada.

El malestar no se limita al club. El sindicato de la Policía Nacional de España, JUPOL, también manifestó su rechazo a ciertos fragmentos del documental. En este caso, la inconformidad se centra en declaraciones de un allegado a Vinicius Jr., quien acusa de racismo a agentes policiales, algo que JUPOL considera inadmisible.

Hasta el momento, Netflix no ha emitido una respuesta pública respecto a las exigencias del Valencia CF ni a las críticas del sindicato policial. No obstante, el club valenciano ha advertido que podría tomar acciones legales si no se atienden sus demandas.