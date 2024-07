Vengo a ganar títulos en Cruz Azul.- Jorge Sánchez.

CIUDAD DE MÉXICO 05-Jul-2024 .-Jorge Sánchez está listo para comenzar su nueva aventura como jugador de Cruz Azul tras su paso por el Viejo Continente.

El lateral derecho mexicano fue presentado como refuerzo de La Máquina y en sus primeras palabras como celeste dejó claro que llegó para ganar títulos con los Cementeros, luego de un paso no tan afortunado por Ajax y Porto en Europa.

"Mis razones las tengo claras (de su regreso a México), no me gustaría externarlas en este momento. Lo que sí puedo decir es que fue un gran aprendizaje (su paso por Europa), competir en las grandes ligas, la Champions. Jugar este tipo de partidos te hace aprender y es una experiencia muy positiva en mi carrera. Elegí a Cruz Azul porque es uno de los más grandes y vengo a ganar títulos", dijo.

Víctor Velázquez, presidente del club, e Iván Alonso, director deportivo, le dieron la bienvenida al defensor en La Noria.

El tricolor de 26 años no pudo consolidarse en Países Bajos ni en Portugal, pero en su regreso a la Liga MX confesó que no se arrepiente de haber hecho el intento de competir en el futbol europeo.

"No fue lo que esperaba ir a Europa pero no me arrepiento. Porque cumplí un objetivo que lamentablemente muchos jugadores mexicanos no han conseguido. Yo quería que nos fuera de la mejor manera pero me vengo con una experiencia muy positiva, tanto en la parte mental como en la física", señaló.

Sánchez portará el dorsal 2 y podría debutar con Cruz Azul este mismo sábado ante Mazatlán en el Estadio Ciudad de los Deportes, dentro de la Fecha 1 del Apertura 2024.