Amaury Vergara exige regreso inmediato de convocados de Chivas y confronta a la Selección Mexicana

Amaury Vergara, propietario de Chivas, manifestó su inconformidad con la Selección Mexicana y solicitó que los futbolistas de su club que fueron convocados no se integren al representativo nacional, sino que regresen a las instalaciones del Guadalajara. La postura surge tras la controversia generada por la posible participación de Alexis Vega y Jesús Gallardo con Toluca en la Concacaf Champions Cup.

Mediante redes sociales, Vergara dio a conocer que instruyó a la dirección deportiva del equipo a que los jugadores reporten con el club, argumentando que los acuerdos previamente establecidos con la Federación Mexicana de Futbol no se cumplieron. En su mensaje, subrayó que dichos acuerdos solo tienen validez cuando todas las partes los respetan.

Acciones de Vergara ante la Selección Mexicana

La decisión busca que los cinco futbolistas convocados puedan estar disponibles para el partido de vuelta de los Cuartos de Final ante Tigres. Estos jugadores no participaron en el encuentro de ida, donde Chivas fue derrotado 3-1. Los llamados por Javier Aguirre son Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Armando González, quienes, conforme a lo pactado entre clubes y la FMF, debían presentarse el 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento con miras a la Copa del Mundo 2026.

Controversia por la participación de jugadores

La controversia que detonó la reacción de Vergara se originó luego de que Toluca presuntamente solicitara que Alexis Vega y Jesús Gallardo, también convocados al Tri, pudieran jugar con su equipo en la vuelta de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup. Ambos futbolistas incluso participaron en un entrenamiento nocturno con los Diablos Rojos previo al duelo ante Los Angeles FC.

Cabe recordar que meses atrás se había establecido que los jugadores de la Liga MX convocados por la Selección tendrían actividad con sus clubes hasta la jornada 17 del Clausura 2026. En caso de disputar la Concacaf, únicamente podrían jugar la semifinal de ida, ya que debían reportarse el 6 de mayo.