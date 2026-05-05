Toluca se refuerza: Alexis Vega y Jesús Gallardo dejan la Selección

La polémica alrededor de la Selección Mexicana regresó la tarde de este martes cuando diferentes reporteros dieron a conocer que el Deportivo Toluca pidió a dos de sus piezas clave y la respuesta fue afirmativa. Alexis Vega y Jesús Gallardo saldrán del Centro de Alto Rendimiento para reportar de inmediato con su club y quedar disponibles este miércoles para la vuelta de la semifinal de la Concacaf Champions Cup ante Los Ángeles FC.

La decisión no pasó por un trámite ordinario. Fue una gestión que necesitó el visto bueno de Javier Aguirre y de la Dirección de Selecciones Nacionales, de acuerdo con la información dada a conocer. Si Antonio Mohamed lo considera, podrán jugar. "Les hablé por teléfono, a ver si vienen mañana para el partido a verlo o a jugarlo", dijo Mohamed en conferencia de prensa.

Vega y Gallardo forman parte del grupo de 12 futbolistas de Liga MX citados para trabajar con el Tricolor. La concentración en el CAR respondía a una lógica de control y seguimiento en fechas clave. La salida de dos convocados, en la antesala de un partido internacional de clubes, rompe esa línea y abre preguntas sobre los criterios.

Toluca, por su parte, jugó su carta con urgencia. Llega con desventaja de 2-1 tras la ida en Estados Unidos y necesita remontar ante LAFC. La presencia de Vega en el último tercio y la profundidad de Gallardo por izquierda son piezas que modifican el plan.

El partido se disputará el miércoles 6 de mayo a las 19:30. El Nemesio Diez apunta a lleno y el equipo escarlata buscará apoyarse en la altura y en su localía. Un 1-0 le bastaría para avanzar por el criterio de gol de visitante.