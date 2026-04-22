Naranjeros vencen a Rojos en Bellavista: Contreras brilla

Jaime Fernández bateó de 4-3 y Víctor Contreras se fue de 3-2 con un vuelacercas, para liderar la ofensiva de los Naranjeros en su triunfo por 10 carreras a 8 sobre los Rojos de la colonia Bellavista, en el inicio de la séptima fecha del calendario regular.

El martes en el Parque Ferrocarrilero, los Naranjeros tomaron la delantera desde la primera entrada con una producción de tres carreras de Víctor Contreras, Rolando Cárdenas y Julio González; los Rojos descontaron en la parte baja con una carrera de Israel de la Cruz, y Juan Torres acortó la diferencia a 3-2 en el segundo inning.

En el tercer episodio, los Naranjeros armaron un rally decisivo. Julio González anotó la cuarta carrera con un triple e impulsó a Cárdenas, mientras que Ismael Ledezma conectó un triple que produjo dos carreras, y luego anotó él mismo.

En la cuarta entrada, los Naranjeros sumaron dos carreras más gracias a Jaime Fernández y Víctor Contreras, ampliando la ventaja a 9-2. Los Rojos respondieron con una carrera en la parte baja, anotada por Daniel Ramírez, y en el quinto inning anotaron tres carreras para acercarse 9-6.

Contreras conectó un jonrón solitario en el sexto inning, sellando la victoria con diez carreras para los Naranjeros; mientras que los Rojos anotaron dos carreras en la séptima entrada.

En el montículo, Jesús Chairez lanzó toda la ruta para llevarse la victoria para los Naranjeros, mientras que Eduardo Sánchez cargó con la derrota tras 2.2 innings de labor.