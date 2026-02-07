Club América negocia con Fluminense por Vinicius Lima

A pocos días de que concluya el periodo de transferencias en la Liga MX, el Club América continúa activo en busca de apuntalar su plantel con el objetivo de sostener el rendimiento mostrado en torneos recientes. La directiva azulcrema mantiene abiertas varias opciones y una de las más firmes proviene del futbol brasileño.

Negociaciones con Fluminense

El conjunto dirigido por André Jardine ha entablado negociaciones con Fluminense para incorporar al mediocampista Vinicius Lima. Según información difundida por mediotiempo, las charlas entre ambas partes marchan de manera positiva y existe la expectativa de que el acuerdo pueda concretarse antes del próximo lunes, fecha límite del mercado en México.

Reemplazo de Álvaro Fidalgo

La llegada de Lima responde a la necesidad de cubrir la salida de Álvaro Fidalgo, quien dejó al América en este mismo mercado para continuar su carrera en España con el Betis. El brasileño se perfila como el elemento elegido para ocupar ese espacio en el medio campo.

En caso de cerrarse la operación, Vinicius Lima se convertiría en el tercer futbolista brasileño en sumarse a las Águilas durante este invierno, junto a Rodrigo Dourado y Raphael Veiga, fortaleciendo así la presencia amazónica en la plantilla americanista.