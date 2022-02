Vive, come y respira basquetbol.

MONCLOVA.- El deporte del basquetbol es una disciplina impredecible donde las jugadas cambian en cuestión de segundos, un estilo de vida que pocos adoptan debido al tiempo que entregan por mantener el alto rendimiento, tal es el caso de Alejandra Pérez Rodríguez de 22 años, oriunda de Acuña, Coahuila y monclovense por adopción.

El amor por este ramo deportivo nació a raíz del equipo estudiantil que se formó en su etapa primaria, además de tener dos padres amantes del basquetbol, para los lectores de Periódico La Voz comparte su experiencia y sueños logrados hasta el momento.

Sus Inicios

Todo comenzó en mi etapa de primaria, se formó un equipo donde todas mis amigas entraron, a raíz de ahí empezamos a incursionar, además de ser hija de dos personas que viven por este estilo de vida.

Mis retos al comenzar la práctica fue ser siempre competitiva, nunca intenté copiar el estilo de los demás para empezar a destacar y una parte fundamental siempre permanecer concentrada.

Los entrenadores en su carrera

Como en todo siempre hay personas que van aportando su granito de arena para que te desarrolles como deportista, mis entrenadores que han dejado algo en mi fueron Juan Palomino, principalmente mis padres Carlos Pérez y Kikis Rodríguez, el maestro Reyes, Pedro Herrera y Héctor Flores.

Situaciones complicadas en la cancha

Dentro del deporte tengo dos lesiones que fueron cirugía en mis rodillas, por un momento pensé que no volvería a jugar, pero el estar lejos de la cancha me hizo madurar, volví con más fuerza y transformada para ser mejor que antes de mis lesiones.

Sus mayores logros

A lo largo de estos años puedo decir que uno de mis logros fue haber sido parte de la selección de Coahuila para representar al estado, tener una beca en la Universidad Autónoma de Nuevo León, actualmente estar becada para el CEU seguir jugando, en Monclova obtuve diferentes primeros lugares como campeona canastera y finalmente tener mi propia academia de basquetbol en Monterrey.

Los planes a futuro

Me gustaría como todo deportista llegar al circuito profesional de basquetbol y poder darle un plus a mi carrera.

La recomendación de Alejandra Pérez

Recomiendo que practiquen este deporte porque es de contacto, principalmente de equipo, físicamente te exige mucho, así como mentalmente y en el desarrollas madures, destreza además de una vida saludable.

"Finalmente quiero decir que me gustaría dejar huella en las demás personas, recordarles que el deporte es vida, agradezco a todas las personas que me han apoyado, que han creído en mí, a mis entrenadores y principalmente a mis padres que nunca me han abandonado y que a su vez me siguen empujando a ser mejor", finalizó.