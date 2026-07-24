Vozinha se convierte en nuevo arquero de Colo Colo tras Mundial 2026

Después de convertirse en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, Vozinha ya tendría definido su próximo destino. De acuerdo con diversos medios chilenos, el arquero de Cabo Verde continuará su carrera con Colo Colo, club que habría llegado a un acuerdo para incorporarlo como refuerzo tras quedar como agente libre del Chaves de Portugal.

La información comenzó a tomar fuerza este viernes luego de que el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmara ante la prensa chilena que existe un acuerdo con el guardameta y su representante, por lo que únicamente restan los exámenes médicos para oficializar la operación.

"En los próximos días viajará a Chile y se someterá a los exámenes", declaró el dirigente, quien además adelantó que, una vez superadas las pruebas físicas, el experimentado portero será presentado en el Estadio Monumental.

El conjunto albo aceleró la búsqueda de un guardameta después de que Santiago Mele decidiera continuar su carrera con Independiente de Avellaneda, situación que abrió la puerta para la llegada del futbolista africano. Mosa también aseguró que la decisión fue consensuada por todas las áreas deportivas del club. "Más allá de que esté conforme personalmente, es un nombre que consensuamos en todos los estamentos de Colo Colo", afirmó.

Con 40 años, Vozinha fue uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026, liderando la histórica actuación de Cabo Verde en la primera Copa del Mundo disputada por la selección africana. Los caboverdianos avanzaron hasta los dieciseisavos de final, donde fueron eliminados por Argentina, después de sorprender al mundo con una fase de grupos en la que rescataron empates frente a la posterior campeona España y la Uruguay de Marcelo Bielsa.

Su actuación más recordada llegó precisamente frente al conjunto español. A pesar del dominio absoluto de La Roja, el guardameta mantuvo su portería intacta gracias a siete atajadas decisivas, una exhibición que rápidamente lo colocó entre los futbolistas más comentados del torneo.

El impacto también se trasladó a las redes sociales. Tras aquel partido, su cuenta de Instagram experimentó un crecimiento explosivo, pasando de ser prácticamente desconocido a reunir cerca de 29.5 millones de seguidores.

Ahora, si se concreta la operación reportada por la prensa chilena, tendrá la oportunidad de defender por primera vez la portería de uno de los clubes más importantes de Sudamérica. Detrás del apodo con el que conquistó al mundo está Josimar José Évora Dias, quien explicó a la FIFA que el sobrenombre nació durante su infancia en la isla de São Vicente, donde fue criado por sus abuelos.

El arquero recordó que, al crecer jugando con niños mayores que él, regresaba constantemente golpeado a casa y los demás se burlaban diciendo que iría a quejarse con sus abuelos, un mote que terminó acompañándolo durante toda su carrera. Cuando inició su trayectoria profesional fuera de Cabo Verde coincidió con otro portero llamado Josimar en Angola, por lo que decidió adoptar definitivamente el apodo de Vozinha.

Su carrera incluye pasos por Batuque, Mindelense, Progresso de Angola, Zimbru Chi?inau de Moldavia, AEL Limassol de Chipre, AS Trencín de Eslovaquia, Gil Vicente y Chaves de Portugal, antes de estar muy cerca de convertirse en nuevo arquero de Colo Colo.