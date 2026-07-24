Luciano Herrera se une a Pumas: nuevo refuerzo argentino

Luciano Herrera fue anunciado como nuevo refuerzo de Pumas. En su presentación, el extremo argentino destacó que su llegada a Universidad Nacional no es "para pasear", sino que viene a ganar títulos. Asimismo, se dijo consciente del equipo al que llegó, de lo que significa dentro del fútbol mexicano y mencionó que desde el primer partido demostrará a qué arribó a México con su manera de jugar.

Proveniente de Newell´s de Argentina, Luciano Herrera llegó a los 30 años de edad a Pumas para convertirse en un elemento clave en el ataque por la banda izquierda. Así, será su primera aventura fuera del fútbol de Argentina, algo que de acuerdo con sus palabras, será un cambio grande no solo en su carrera futbolística, sino también en el tema personal.

En su presentación, Luciano comentó que su llegada a México lo motiva no solo por el cambio en su carrera, sino también por la exigencia del fútbol mexicano. De igual manera, resaltó que su llegada a México no es para "pasear" y dijo que viene con toda la intención de romper la sequía de 15 años sin títulos de Pumas y finalmente levantar un título.

"Es un cambio muy grande, es un país que te motiva, te da muchas chances. Es un torneo muy competitivo en el que tienes que estar a la altura. Sé que no vine a pasear porque obviamente el club te demanda eso. Vengo con una sed tremenda de ganar cosas, de ganar títulos", comentó el argentino.

Sobre cómo se dio su llegada, Luciano se mostró agradecido con el vicepresidente deportivo Antonio Sancho, así como con el cuerpo técnico encabezado por Esteban Solari por el interés en él. Además, de agradecer, remarcó que sabe lo que significa Pumas y mostrará un fútbol de mucha entrega en su estancia en Cantera.

"Agradecer a todos lo que hicieron posible para llegar a esta institución. Estoy consciente de donde estoy, sé que es un equipo grande y que la gente sepa que va a ser mío un fútbol dinámico, de mucha entrega. De mi parte siempre habrá", expresó el futbolista.

Antes de llegar a Pumas, Keylor Navas estuvo un año aproximadamente como compañero de Luciano Herrera. Ante esto, el extremo mencionó que la gran amistad que tiene con el portero costarricense también influyó para que se diera su fichaje a Universidad Nacional. Incluso, agregó que le dio seguimiento a la Liga MX justo por la presencia de Keylor.

"Con Keylor compartí un tiempo, tengo un respeto por él, es una gran persona, lo único que puedo decir es que las personas que me trajeron fueron el cuerpo técnico y el club. Siempre agradecido, le hice un llamado a Keylor y me habló muy bien del club y ahora tenerlo acá es un placer por la seguridad que te da en todos los sentidos. Contento por él y por todos los compañeros con los que estoy compartiendo".

"Es una liga muy competitiva. La seguía por la amistad que tenía con Keylor, me sedujo el proyecto y sabiendo que es un club muy grande. Sé que voy a recibir una entrega brutal y contento de llegar a esta institución", sentenció.