Raúl Jiménez regresa al Wolverhampton: empate 2-2 ante Blackburn

No fue sólo el regreso a la actividad con un equipo con el que tuvo éxito previamente. Lo que también dejó contento al delantero mexicano Raúl Jiménez, en su regreso a la actividad con el Wolverhampton, fue el funcionamiento que mostró el equipo ante el Blackburn Rovers, donde lograron sacar un empate 2-2.

Fueron más de tres años en los que Raúl dejó a los Wolves para militar con el Fulham, hasta la temporada pasada, antes del Mundial de la FIFA, cuando el jugador decidió regresar con los "Lobos", donde hoy tuvo su primer juego oficial y, sobre todo, el reencuentro con la afición que lo ha apoyado incluso cuando no porta el jersey del club.

Sí, sinceramente, es muy bueno estar de vuelta. Es el primer partido del campeonato y, claro, no es el resultado por el que trabajamos, pero el campeonato va a ser así. Tenemos que trabajar duro para prepararnos mejor y continuar", mencionó al finalizar el encuentro, todavía en la cancha del Molineux Stadium.

El jugador también se refirió a la bufanda que presentó a la afición con la frase "Sí señor", haciendo alusión a la canción que solía cantarle la hinchada en su etapa anterior con el equipo.

"Sí, la recepción de los aficionados antes del partido fue increíble. Llegué hace ocho años al club, pasé cinco años aquí, y los tres años que estuve fuera... siempre sentí ese cariño. Y lo que intenté hacer fue dar lo mejor de mí en cada partido para devolverles un poco de eso", recordó Raúl.

El jugador explicó la razón por la que presentó, junto con su esposa, una bufanda con la frase "Sí señor", haciendo referencia al cántico que suelen entonar los aficionados cuando Raúl pisa el estadio.

Como te dije, es devolverle algo a alguien que quieres todos los días. Dije que cuando no formaba parte del club, ellos me demostraron ese amor que tienen por mí, y quería devolver un poco de ese gran amor que tienen.