Armando González y Gilberto Mora inician sus estudios en línea

De no ser porque la tomarán en línea, Armando González y Gilberto Mora serían compañeros de pupitre. Ambos jugadores, quienes recientemente formaron parte de la Selección Nacional de México en el pasado Mundial de la FIFA 2026, estudiarán sus respectivas carreras en la misma universidad, pero en distintas áreas.

A quien le dieron la bienvenida recientemente fue al atacante de las Chivas y subcampeón de goleo en el pasado torneo de Apertura 2026 con 12 tantos: fue a Armando González. La Universidad Anáhuac compartió en sus redes sociales que el jugador de 23 años estudiará la licenciatura de Deporte y Bienestar.

Dentro y fuera de la cancha, Armando González sigue construyendo su camino. ? Con la misma pasión que lo impulsa en cada partido, continúa aprendiendo, creciendo y trazando nuevas metas. Nos emociona acompañarte en este recorrido y ser parte de todo lo que sigues construyendo. ¡Vamos por más, Armando!

Hace dos días, la misma alma mater dio la bienvenida a Gilberto Mora, mediocampista del Club Tijuana y quien sumó 220 minutos durante la pasada Copa del Mundo, teniendo actividad en casi todos los partidos del certamen, con tan solo 17 años. Gil Morita, por su parte, cursará la licenciatura de Administración de Empresas.