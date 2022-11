Zorros se roba el triunfo Derrotaron a 905

MONCLOVA.- Los Zorros de la ciudad Deportiva siguen peleando por un boleto al play off, a dos fechas de finalizar el torneo se midieron en contra del representativo de 905 a quienes derrotaron con pizarra final de 14-7, se llevó el triunfo Emilio Celaya, mientras que con el descalabro caminó hacia Pedro De Hoyos.

El equipo de los Zorros pegó primero en la pizarra armando un rally de cinco carreras sobre la serpentina de Pedro De Hoyos, produjeron las carreras Emiliano Celaya, Julio Zamudio y Rosendo González. Los visitantes lograron responder en el tercer y cuarto rollo armando el jugoso rally de siete carreras para ponerse adelante 7-5.

1 / 3 Pedro De Hoyos cargó con la derrota. 2 / 3 Dominaron el bateo de 905. 3 / 3 Doloroso descalabro para 905. ❮❯

Los Zorros no perdonaron los errores rivales y robaron carreras en el quinto, así como sexto rollo sumaron siete más para empatar dándole la vuelta a las acciones en el diamante, al final los del 905 no pudieron responder y terminaron llevándose el descalabro con marcador de 14-7 y con ello se encuentran al borde de no llegar en buen lugar a la postemporada.