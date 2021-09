Abandona a su hija de tres años

FRONTERA, COAH.- Elementos de la Policía Municipal aseguraron a una pequeña de tres años de edad, la cual fue "encargada" por su madre con una amiga, bajo la promesa que regresaría en unas cuantas horas, pero ya no volvió.

Fue hasta la calle Aguascalientes de la colonia Independencia hasta donde se trasladaron los elementos Preventivos para entrevistarse con la joven que tenía a su cargo a la menor, misma que se negó a proporcionar sus generales.

La mujer mencionó que su amiga llegó por la tarde a bordo de un vehículo de servicio, con su hija en brazos, para pedirle que se la cuidara, mientras iba a conseguir dinero con un amigo.

Así mismo, la irresponsable mujer aseguró que era cuestión de unas cuantas horas, dejando a la menor sin pañales y sin comidas para el resto del día.

La joven mencionó que las horas pasaban y su amiga no regresaba y que al marcarle a su teléfono no contestó hasta que simplemente las llamadas no entraron más.

Fue pasadas las 02:00 hora cuando la joven decidió dar parte a las autoridades sobre lo ocurrido, trasladándose al sitio los oficiales, quienes lograron contactar a la abuela de la menor niña, quien pidió hacerse cargo de ella, llevándosela consigo a su domicilio bajo resguardo.

Así mismo, se informó que se daría parte a la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia para que iniciaran las investigaciones correspondientes.

