Madre e hijo vuelcan en la carretera 30

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Madre e hijo resultaron lesionados luego de protagonizar una aparatosa volcadura sobre la carretera federal 30, en el tramo que comunica a Frontera con San Buenaventura.

El accidente ocurrió cuando Jonathan Aldair De la Cruz López, de 26 años, conducía el vehículo en el que viajaba acompañado por su madre, Erika Angélica López Posada, de 51 años, ambos con domicilio en la colonia Linda Vista de San Buenaventura.

Causas del Accidente

De acuerdo con los primeros reportes, una de las llantas habría reventado mientras circulaban por la carretera, situación que provocó que Jonathan perdiera el control de la unidad.

El vehículo se impactó primero contra una luminaria y, posteriormente, salió proyectado hacia los carriles contrarios, donde terminó dando varias volteretas hasta quedar fuera de la carpeta asfáltica.

Rescate y Atención Médica

El aparatoso accidente movilizó a cuerpos de seguridad y rescate de Frontera y San Buenaventura, además de elementos de Bomberos, quienes acudieron para auxiliar a los ocupantes.

Jonathan Aldair resultó lesionado y, debido a las condiciones en que se encontraba, fue trasladado a la Clínica 10 de San Buenaventura para recibir atención médica.

Su madre, Erika Angélica, también sufrió lesiones durante la volcadura y recibió atención en el lugar.

Elementos de las policías municipales de Frontera y San Buenaventura acudieron para tomar conocimiento y brindar seguridad en la zona.

Por su parte, agentes de la Guardia Nacional, División de Caminos, realizaron el peritaje correspondiente para establecer las causas del accidente y deslindar responsabilidades.