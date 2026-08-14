Choca en la 30 y brinca el camellón

FRONTERA, COAH.- Con molestias físicas terminó el conductor de un Dodge Attitude luego de protagonizar un fuerte accidente contra un Ford, tras el cual su vehículo brincó el camellón central de la carretera federal 30, donde quedó en sentido contrario.

El accidente ocurrió cerca de las 13:30 horas, a la altura de la colonia Morelos, en el cruce de la calle General Cesario Castro y la avenida Allende, justo en los semáforos.

José Ángel Castro Martínez conducía el Dodge Attitude gris cuando, por causas que serían establecidas mediante el peritaje, terminó impactándose contra un Ford de color arena.

A consecuencia del fuerte choque, el Dodge salió proyectado y brincó el camellón central, quedando sobre los carriles de circulación en sentido contrario, del lado de la colonia Ampliación La Sierrita.

El Ford, por su parte, permaneció sobre los carriles correspondientes a la colonia Morelos y presentó daños en la parte posterior y en el costado frontal izquierdo.

Daños y lesiones en el accidente

El Dodge terminó con el frente completamente destrozado. El accidente movilizó a paramédicos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Frontera, así como a socorristas de Cruz Roja Mexicana, quienes atendieron a José Ángel y determinaron que las lesiones que presentaba no ponían en riesgo su vida.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento del percance.

Gabriel Vázquez Ramírez, director de la corporación policiaca, arribó inicialmente al sitio tras presenciar el accidente y brindó apoyo mientras llegaban los oficiales encargados de realizar las diligencias.

Los agentes efectuaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades. Debido a los daños que presentaban ambas unidades y a que quedaron obstruyendo la vialidad, se solicitó el apoyo de una grúa para retirarlas del lugar.