Activan código rojo de supuesta balacera

MONCLOVA, COAH.- Tras activar el código rojo, derivado de la alerta por detonación de arma de fuego, elementos de la Policía Municipal se dieron cita en la colonia Emiliano Zapata; lugar donde se realizó el reporte, sin embargo al arribo de las autoridades no lograron encontrar ningún indicio que comprobara dicha versión.

Trascendió que el reporte se dio por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes fueron los que reportaron la supuesta activación de arma de fuego en un domicilio particular; sin embargo, al arribar al lugar no se comprobó nada, debido a que no abrieron la puerta en el domicilio señalado, ni atendieron a los oficiales que acudieron tras tomar el reporte.

Fue cerca de las dos de la mañana cuando el reporte llegó hasta el comunicador de Seguridad Pública donde una persona quién se dijo elemento del 105 Batallón Militar adscrito a la Sedena realizó la llamada y denunció la activación de un arma de fuego, por lo que solicitó la presencia de una patrulla; pero al llegar a la unidad no se encontró indicio de que se hubiera activado un arma momentos atrás.

Al arribar los policías y realizar una investigación en el lugar señalado no lograron encontrar al responsable de los supuestos disparos, por lo que optaron por retirarse del lugar y desactivar la alerta roja que se tenía por dicha alarma.

