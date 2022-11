Acusan a ´drogo´ de golpear a bebé

MONCLOVA, COAH.- Un pleito entre vecinos estuvo a punto de terminar en tragedia luego que un hombre atacó a golpes a una mujer y su bebé de apenas cuatro meses.

Ante el juez calificador en turno de la Dirección de Seguridad Pública fue presentado Néstor Alejandro Martínez, de 28 años, vecino de la calle Manuel Acuña de la colonia Pípila luego de ser acusado de darle un puñetazo a un bebé mientras le jalaba el cabello a su madre.

Fue la tarde de ayer cuando de nueva cuenta el pleito entre vecinos de la colonia Pípila se avivó, presuntamente luego que Néstor, al encontrarse supuestamente, bajo los efectos de las sustancias tóxicas, arremetió contra José Ángel Minor Rocha y su hermana Rocío Jaqueline Gaytán Rocha, cuando se dirigían a entregar un lonche.

En el exterior de la jefatura, Rocío y Graciela, madre del presunto, se hicieron de palabras.

Luego que el pasado mes de Junio del año 2021, Néstor fue acusado de causar destrozos en la casa de San Juana Rocha López, vecina de la calle privada Hermenegildo Flores, número 401, de la colonia en mención, al tratar de vengarse de José Ángel, a quien señala de haberle quebrado un brazo con una pala luego que atacó a su hermano Luis Alfredo mientras se encontraban realizando trabajos de construcción en otra vivienda.

La tarde de ayer, San Juana y su hija Rocío acudieron ante el Ministerio Público para denunciar el ataque a manos de Néstor al verse afectado un bebé.

"En esa ocasión que me apedreó la casa, me quebró todos los vidrios de las ventanas y de los carros, lo detuvieron y consignaron al Ministerio Público, pero nunca pagó los daños que causó. Nos dijeron que tiene pendiente una orden de aprehensión por no haber pagado, ahora mi temor es que sus hermanos vuelvan a dañarme la casa" dijo San Juana a Periódico La Voz de Monclova.

Agregó que busca poner fin a esa rencilla ya que ambas familias son vecinos de toda la vida, pero agregó que es el vicio de Néstor el que lo lleva a atacar a sus hijos.

Mientras tanto, Néstor quedó detenido en las celdas preventivas bajo una falta administrativa al ser arrestado por elementos de la Policía Municipal.