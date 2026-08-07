Accidente en Monclova: padre e hijos sufren crisis nerviosa

MONCLOVA, COAH.- Un padre de familia y sus dos hijos menores se llevaron un fuerte susto luego de verse involucrados en un accidente vial registrado la tarde del viernes en la colonia Obrera Sur Segundo Sector.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Mártires de Guanajuato y Samuel Filger, donde una camioneta Ford Ranger, en la que viajaban Alejandro N. y sus dos hijos, fue impactada por un automóvil Volkswagen Gol blanco, al servicio de Radio Taxi Oriente.

De acuerdo con la información proporcionada, la camioneta circulaba por la calle Mártires de Guanajuato y, al llegar al cruce con Samuel Filger, se registró el impacto contra el vehículo de alquiler.

Tras el accidente, al lugar arribaron paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes brindaron atención a los dos menores, debido a que presentaban una fuerte crisis nerviosa derivada del percance.

Elementos de Control de Accidentes también acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, con el objetivo de establecer la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades.

El percance generó la movilización de los cuerpos de emergencia y autoridades viales en este sector de la ciudad.