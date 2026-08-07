Confusión tras accidente en Monclova: motociclista se va antes de peritaje

MONCLOVA, COAH.– Lo que parecía ser un accidente más en calles de la colonia Mezquital del Valle terminó con una peculiar confusión, luego de que un motociclista involucrado en el percance abandonara el lugar creyendo que él había provocado el choque, cuando el peritaje estableció que la responsabilidad correspondía a la conductora de una camioneta.

El accidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas del viernes en el cruce de las calles Valle del Viento y Hermanos Serdán, hasta donde acudieron elementos del Departamento de Control de Accidentes para tomar conocimiento de los hechos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, una camioneta Dodge RAM color blanco circulaba por Valle del Viento con dirección al oriente. Al llegar a la intersección, su conductora presuntamente omitió el señalamiento gráfico de alto y se internó en la vía que contaba con preferencia de circulación.

Fue entonces cuando una motocicleta que transitaba por Hermanos Serdán impactó contra el costado izquierdo de la camioneta, provocando daños materiales en ambas unidades.

Tras el encontronazo, el motociclista se mostró nervioso y, al considerar que podía ser señalado como responsable, decidió retirarse del sitio antes de que arribaran las autoridades. La situación dejó únicamente a la conductora de la Dodge RAM en el lugar.

Sin embargo, al realizar la inspección de la escena y analizar la posición de los vehículos, los oficiales determinaron que la motocicleta tenía la circulación preferente y que la maniobra que originó el accidente habría sido realizada por la conductora de la camioneta al no respetar el alto.

Los agentes elaboraron el peritaje correspondiente y procedieron contra la automovilista por la presunta falta al señalamiento vial, mientras continuaban las diligencias para establecer los daños ocasionados.

Por fortuna, el accidente no dejó personas lesionadas y únicamente se registraron daños materiales.

Así, el motociclista que pensó que había provocado el problema terminó siendo, de acuerdo con el peritaje, la parte afectada y se retiró antes de conocer que las autoridades no lo señalaban como responsable.