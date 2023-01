Atrapan oso en Estancias

MONCLOVA, COAH.- El enorme ejemplar de oso negro que rondaba por las calles de la colonia Brisas del Río en Estancias, fue capturado por personal de la Secretaría del Medio Ambiente, al ser encontrado por un adolescente, malherido y escondido entre los carrizos del río Monclova.

Luego de los múltiples llamados realizados por los habitantes, elementos de la Policía Municipal lograron ubicar al animal salvaje de aproximadamente ocho años de edad, de alrededor de 250 kilos, internado entre los carrizos.

Fue la tarde de ayer cuando José de Jesús de 17 años caminaba por la orilla del río, justo a espaldas de la calle Hidalgo, rumbo a su hogar.

"Vi algo negro, pensé que era una bolsa y me acerqué para verlo bien, cuando me di cuenta que era el oso" relató el adolescente quien indicó que no sintió temor pues el ejemplar estaba durmiendo.

Al ubicar al macho que por varios días rondó en busca de comida, el menor corrió hasta su casa para alertar a los colonos, mismos que llamaron a las autoridades dando aviso sobre el paradero del animal, dándose a conocer que presentaba una lesión en la cadera.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio al igual que el personal de la Secretaría del Medio Ambiente, liderados por José María Sánchez Estrada, en coordinación con Héctor Sandoval, especialista en rastros con perros adiestrados, quien luego de llegar hasta donde se encontraba el oso, acertó un dardo tranquilizante para poder asegurarlo.

Luego de varios minutos, el oso se quedó dormido dando parte a los especialistas de internarse a los carrizos para poder extraerlo con la ayuda de al menos cuatro uniformados.

Finalmente, el ejemplar fue colocado en una jaula para ser trasladado en un rancho, donde su salud sería evaluada, tras ser atendido se determinará donde se realizara su liberación en su hábitat natural.