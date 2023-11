boxeadora golpea a vecina

CASTAÑOS, COAH.- Una mujer resultó con diversos golpes al ser agredida frente a sus familiares por una de sus vecinas, que es boxeadora, y otras tres féminas que le propinaron una paliza, donde la policía no hizo nada para detener a las responsable de los violentos hechos a pesar de las denuncias realizadas por los padres de la víctima.

María Elena Prado de 34 años es la víctima de los violentos hechos, misma que por cuarta ocasión fue agredida físicamente por Citlalli Mata, quien practica box, su hermana, Casandra, su madre y Oralia Flores.

Juan Francisco Prado, padre de la víctima, denunció públicamente explicando a Periódico La Voz que los hechos sucedieron el viernes a las 12:00 horas, en la calle 12 de Diciembre en la colonia Villas de Guadalupe, donde en repetidas ocasiones pidieron apoyo de la Policía reportando los violentos hechos a las autoridades sin recibir ayuda pues colgaron todas las llamadas para no ir a darles auxilio

Juan Francisco dijo a Periódico La Voz que fue a la Comandancia de la Policía Municipal para ver por qué no detuvieron a las agresoras que atacaron a golpes a su hija y fue recibido por el Comandante Carreón, quien le manifestó que sólo cuentan con dos patrullas para la vigilancia de toda la ciudad, por lo que no pudieron atender su llamado de auxilio.

La familia afectada dejó entrevisto las carencias y la poca empatía por parte de las autoridades.

"Es algo ilógico, que me diga que no hay Policía, si nada más está de que te vayas todo el bulevar Santa Cecilia y verás a los Policías parando vehículo. Necesito que nos resuelvan porque no tenemos apoyo de policía ni del Ministerio Público, pues a pesar de haber formalizado la denuncia, quedó en el aire y le dieron carpetazo al asunto. Necesitamos paz, queremos vivir tranquilos, que hagan algo" indicó el padre de la joven que resultó con un esguince cervical a ser víctima de sus vecinas.