Accidente en Escobedo: volcadura de unidad de transporte de materiales

ESCOBEDO, Coah.- Con las llantas hacia el cielo terminó una unidad de transporte de materiales luego de volcar sobre la carretera federal 57, durante la mañana de este miércoles.

El accidente ocurrió alrededor de las 08:00 horas, a la altura del kilómetro 64, en jurisdicción de Escobedo, donde se movilizaron elementos de Protección Civil y Bomberos tras recibirse el reporte de una volcadura.

En el sitio localizaron un Nissan blanco utilizado para transportar material de la empresa Truper, el cual se dirigía de Monterrey hacia Ciudad Acuña para entregar mercancía a una ferretera.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor Carlos Vázquez circulaba a velocidad considerable cuando perdió el control de la unidad, provocando que terminara fuera de posición y con las llantas apuntando hacia arriba.

El vehículo era tripulado por Carlos Vázquez Céspedes, de 35 años, quien logró salir por sus propios medios y fue valorado por los cuerpos de emergencia, sin presentar lesiones aparentes.

Como copiloto viajaba Jonathan Misael Armendáriz García, también de 35 años, quien manifestó presentar dolor en la región lumbar. Los paramédicos le ofrecieron trasladarlo a un hospital para una revisión médica, pero decidió permanecer en el lugar y esperar a su patrón, quien acudiría por ambos para llevarlos posteriormente a recibir atención.

Protección Civil y Bomberos permanecieron en el sitio para verificar que no existieran riesgos adicionales para los trabajadores ni para los automovilistas.

Por su parte, elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente y se encargaron de realizar las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió la volcadura.